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Факты / Украина / Общество

ВСУ получили партию модернизированных танков Т-64 и Т-72

Четыре танки Т-64 и два Т-72 передал в Вооруженные силы Украины Львовский бронетанковый завод.

Модернизированные Т-64БВ и Т-72 поехали в механизированные бригады.

— Часть бронетехники нам пришлось восстанавливать в условиях карантина, — заявил директор завода Виктор Андрощук.

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  • ЗСУ отримали партію модернізованих танків Т-64 та Т-72
  • ЗСУ отримали партію модернізованих танків Т-64 та Т-72
  • ЗСУ отримали партію модернізованих танків Т-64 та Т-72
  • ЗСУ отримали партію модернізованих танків Т-64 та Т-72
  • ЗСУ отримали партію модернізованих танків Т-64 та Т-72
  • ЗСУ отримали партію модернізованих танків Т-64 та Т-72
  • ЗСУ отримали партію модернізованих танків Т-64 та Т-72
  • ЗСУ отримали партію модернізованих танків Т-64 та Т-72
ВСУ получили партию модернизированных танков Т-64 и Т-72 / 4 фотографии

Завод также взялся за капитальный ремонт и модернизацию других видов гусеничной бронетехники — танков Т-80, ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-2 и БТС-4.

Как писали Факты ICTV, Украина занимает 27 место в рейтинге сильнейших военных держав мира Global Firepower.

Среди европейских стран Украина девятая.

Фото: Укроборонпром

Источник: Укроборонпром

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