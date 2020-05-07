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Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ отримали партію модернізованих танків Т-64 та Т-72

Чотири танки Т-64 та два Т-72 передав до Збройних сил України Львівський бронетанковий завод.

Модернізовані Т-64БВ та Т-72 поїхали у механізовані бригади.

– Частину бронетехніки нам довелось відновлювати в умовах карантину, – заявив директор заводу Віктор Андрощук.

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  • ЗСУ отримали партію модернізованих танків Т-64 та Т-72
  • ЗСУ отримали партію модернізованих танків Т-64 та Т-72
  • ЗСУ отримали партію модернізованих танків Т-64 та Т-72
  • ЗСУ отримали партію модернізованих танків Т-64 та Т-72
  • ЗСУ отримали партію модернізованих танків Т-64 та Т-72
  • ЗСУ отримали партію модернізованих танків Т-64 та Т-72
  • ЗСУ отримали партію модернізованих танків Т-64 та Т-72
  • ЗСУ отримали партію модернізованих танків Т-64 та Т-72
ЗСУ отримали партію модернізованих танків Т-64 та Т-72 / 4 фотографии

Завод взявся за капітальний ремонт та модернізацією інших видів гусеничної бронетехніки – танків Т-80, ремонтно-евакуаційних машин БРЕМ-2 та БТС-4.

Як писали Факти ICTV, Україна посідає 27 місце у рейтингу найсильніших військових держав світу Global Firepower.

Серед європейських країн Україні дев’ята.

Фото: Укроборонпром

Джерело: Укроборонпром

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