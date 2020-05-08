Родители работают с детьми на голове: нардепы хотят открыть детсады в июне

В Слуге народа обратятся к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением открыть детские сады с 1 июня.

Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

Она отметила, что закрытые детские сады чуть ли не главная проблема во время карантина.

— Раздраженные родители вынуждены работать с детьми на голове. Вскоре откроются офисы, а на детсады придется ждать до 1 сентября. Настроения украинских родителей трудно описать словами, которые можно говорить при детях, — официальным языком это называется рост социальной напряженности, — пишет Кравчук.

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Она отметила, что частные дошкольные учреждения до 1 сентября могут вообще закрыться, ведь они лишены прибыли на полгода.

— Поэтому наш депутат подготовил очень своевременное обращение к премьер-министру с предложением начать постепенное открытие детсадов ранее — например с 1 июня. Конечно, при условии строгого соблюдения всех санитарно-гигиенических норм, — добавила Кравчук.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве с 18 мая заработает система электронной записи детей в учреждения образования. Все электронные приглашения, которые родители дошкольников получили в объявлении карантина, останутся действительными.