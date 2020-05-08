В Киеве с 18 мая заработает система электронной записи детей в учреждения образования.

Об этом говорится в письме Департамента образования и науки КГГА.

Все электронные приглашения, которые родители дошкольников получили в объявлении карантина, останутся действительными.

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На принятие приглашения в электронном кабинете есть 10 дней, а срок подачи документов непосредственно в садик — 14 дней после возобновления работы детского учреждения.

На прием документов на обучение в первом классе школы выделят не менее месяца: процесс начнется после того, как учителя вернутся в учебные заведения.

Принимать детей в первый класс по территориальному принципу: прежде всего возьмут тех детей, проживающих на территории обслуживания школ, а также братьев и сестер детей, которые уже учатся в этой школе.

— Если в реестре территориальной общины Киева нет сведений о месте жительства ребенка, то нужно представить документ, подтверждающий это, — отмечают в департаменте.

При подаче документов необходимо придерживаться рекомендаций Минздрава: родителей будут принимать в больших помещениях с отдельным входом и выходом или на свежем воздухе.

Также останутся действительными соблюдение социальной дистанции, использование масок, перчаток и дезинфекторов.

Заявки на прием в 5 класс в электронном виде необходимо подать с 15 по 31 мая, а в учебные заведения профобразования — с 1 июля по 31 августа.

Ранее Факты ICTV рассказывали, какие карантинные ослабления состоятся в Киеве после 12 мая. На первом этапе в Киеве откроют yепродовольственные магазины, салоны красоты, кафе, юридические бюро, парки и скверы.

Источник: КГГА