Батьки працюють з дітьми на голові: нардепи хочуть відкрити дитсадки у червні

У Слузі народу звернуться до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з пропозицією відкрити дитячі садки з 1 червня.

Про це повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

Вона зазначила, що закриті дитячі садки чи не головна проблема під час карантину.

– Роздратовані батьки змушені працювати з дітьми на голові. Незабаром відкриються офіси, а на дитсадки доведеться чекати до 1 вересня. Настрої українських батьків важко описати словами, які можна говорити при дітях, – офіційною мовою це називається зростання соціальної напруги, – пише Кравчук.

Вона зазначила, що приватні дошкільні заклади до 1 вересня можуть взагалі закритися, адже вони позбавлені прибутків на півроку.

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– Тому наш депутат підготував дуже вчасне звернення до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із пропозицією почати поступове відкриття дитсадків раніше – наприклад з 1 червня. Звісно ж, за умови суворого дотримання всіх санітарно-гігієнічних норм, – додала Кравчук.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві з 18 травня запрацює система електронного запису дітей до закладів освіти.