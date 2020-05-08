Безвіз із ЄС: чи зміниться щось для українців після карантину

Українські громадяни не матимуть системних проблем під час подорожей за правилами безвізового режиму після карантину.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Водночас щодо прикордонного руху ми не бачимо жодних деструктивних явищ. Не думаю, що в українських громадян виникатимуть системні проблеми з використанням безвізового режиму, – сказав він.

Кажучи про перспективи приєднання України до шенгенської зони, Кулеба зазначив, що це питання вимагає часу і зараз гостро не стоїть.

Також міністр заявив, що країни, де діє шенген, можуть на деякий час закривати кордони в разі нових спалахів пандемії.

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– Тому шенген на час пандемії з абсолютного принципу перетвориться на відносний, – пояснив Кулеба.

Як повідомлялося, ЄС планує запровадити Covid-паспорт із довідкою про відсутність зараження коронавірусом.