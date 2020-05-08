Вторая мировая война для Украины продолжается, ЕС должен остановить Путина — Яценюк

Вторую мировую войну развязали два диктатора — Гитлер и Сталин, а нынешний президент РФ Владимир Путин, который является наследником Сталинского режима, пытается перекрутить историю, использовать эту трагедию в своих политических целях и заново переделить мир, заявил в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности премьер-министр Украины 2014-2016 годов, основатель Фонда Открой Украину Арсений Яценюк.

— Эта война требует правды о ней. Ее начали два диктатора — Гитлер и Сталин. Правды о том, что на территории СССР погибли не 27 млн ​​граждан, как рассказывала советская пропаганда, а 41 млн. Из которых около 10 млн — это украинцы. Именно Владимир Путин, режим которого является наследником Сталинского режима, пытается переписать историю и использовать эту трагедию в своих политических целях. Это именно тот Путин, который нарушил мировой порядок впервые после окончания Второй мировой войны, незаконно аннексировав украинский Крым и отправив свои войска на Донбасс. Война, которая завершилась 70 лет назад, вернулась на территорию Украины, — подчеркнул он.

По его словам, украинский народ был порабощен как СССР, так и нацистами, и его свобода стала возможна лишь после распада Союза и падения Берлинской стены.

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— Мы завершим эту войну. Но мы завершим ее на условиях, выгодных только Украине — возвращение Донецка, Луганска и Крыма. Мы должны удержать самое большое достояние после Второй мировой войны — Европейский союз — всеми нашими силами. Это та основа свободного мира и демократии, которая поможет Украине вернуть свои территории, и которая не допустит повторения тоталитаризма, диктатуры и разделения мира, — считает Яценюк.

Он отметил, что Путин мечтает о новой Ялте, чтобы восстановить СССР и переделить мир, думает о порабощении Прибалтики, поэтому задача ЕС — делать выводы из событий Второй свитовой войны и ситуации в Украине.

— ЕС является фактором сохранения мира в Европе. Мы должны ценить то, что имеем, чтобы не было поздно, — подытожил он.

Напомним, в Украине в этом году массовые мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне проводиться не будут в связи с карантинными ограничениями.