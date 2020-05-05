В Украине должны быть и День памяти 8 мая, и День Победы над нацизмом 9 мая — опрос

Около половины украинцев придерживаются мнения, что дата 9 мая прежде всего говорит о победе советского народа в Великой отечественной войне, но треть понимает День Победы как победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклад в нее украинского народа.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Фондом Демократические инициативы совместно с Киевским международным институтом социологии.

Отвечая на вопрос о том, какую дату следует отмечать в мае, 39,1% опрошенных указали, что и День памяти и примирения 8 мая, и День Победы над нацизмом — 9 мая. Только День Победы указали 32% опрошенных, а только День примирения – 14,3% респондентов.

В то же время, согласно результатам опроса, боле половины украинцев – 52,5% — придерживаются советской интерпретации и видят в дне 9 мая прежде всего победу советского народа в Великой отечественной войне. В то же время 32,2% респондентов воспринимают 9 мая как День победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклад в нее украинского народа.

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Кроме того, опрос показал, что более половины украинцев – 56% опрошенных – согласны с утверждением, что СССР вместе с Германией ответственны за начало Второй мировой войны.

Опрос проводился с 17 по 22 апреля методом телефонного интервью во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Ошибка выборки не превышает 2,2%.

К слову, массовые мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне проводиться не будут в связи с карантинными ограничениями.