Друга світова війна для України триває, ЄС має зупинити Путіна – Яценюк

Другу світову війну розв’язали два диктатори – Гітлер та Сталін, а нинішній президент РФ Володимр Путін, який є спадкоємцем Сталінського режиму, намагається перекрутити історію, використати цю трагедію у власних політичних цілях та заново переділити світ, заявив під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму прем’єр-міністр України 2014-2016 років, засновник Фонду Відкрий Україну Арсеній Яценюк.

– Ця війна вимагає правди про неї. Її розв’язали два диктатори – Гітлер та Сталін. Правди про те, що на теренах СРСР загинуло не 27 млн громадян, як розповідала радянська пропаганда, а 41 млн. З яких близько 10 млн – це українці. Саме Володимир Путін, режим якого є спадкоємцем Сталінського режиму, намагається перекрутити історію і використати цю трагедію у власних політичних цілях. Це саме той Путін, який порушив світовий порядок вперше після завершення Другої світової війни, незаконно анексувавши український Крим та відправивши свої війська на Донбас. Війна, яка завершилася 70 років тому, повернулася на терени України, – наголосив він.

За його словами, український народ був поневолений як СРСР, так і нацистами, і його свобода стала можлива лише після розпаду Союзу та падіння Берлінської стіни.

Читайте: В Україні повинні бути і День пам’яті 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня – опитування

– Ми завершимо цю війну. Але ми завершимо її на умовах, вигідних лише для України – поверення Донецька, Луганська та Криму. Ми повинні втримати найбільше надбання після Другої світової війни – Європейський союз – всіма нашими силами. Це та основа вільного світу і демократії, яка допоможе Україні повернути свої території, і яка не допустить повторення тоталітаризму, диктатури і розподілу світу, – вважає Яценюк.

Він зауважив, що Путін мріє про нову Ялту, щоб відновити СРСР та переділити світ, думає про поневолення Прибалики, тому завдання ЄС – робити висновки з подій Другої світовой війни та ситуації в Україні.

– ЄС є фактором збереження миру в Європі. Ми повинні цінувати те, що маємо, щоб не було запізно, – підсумував він.

Нагадаємо, цього року масові заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні проводитися не будуть у зв’язку з карантинними обмеженнями.