Коли відкриють ТРЦ у Києві – Кличко назвав терміни

Відкриття ТРЦ у Києві можливе під час наступного етапу зняття карантинних обмежень.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі одного з телеканалів.

– Що стосується відкриття великих торгових центрів – це буде друга хвиля зняття обмежень. І ми спиратимемося виключно на статистику захворюваності. Якщо знову буде спалах інфекції, ми можемо знову повернутися до суворого карантину, – сказав він.

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За його словами, роботу ТРЦ відновлять, тоді, коли знімуть обмеження на роботу наземного громадського транспорту.

– Ми вже готуємося до цього. Сподіваюся, що після 22 травня зможемо запровадити більше пом’якшень, – сказав він.

Нагадаємо, відкриття торгових центрів після ослаблення карантину залежатиме від місцевої влади. Юрист пояснив, як працюватимуть магазини.