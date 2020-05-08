Открытие ТЦ после карантина — юрист пояснил, как будут работать магазины

Открытие торговых центров после ослабления карантина будет зависеть от местных властей. Кабмин с 11 мая позволит работать магазинам, если их площадь более 250 км. м. В то же время в ТЦ дальше будут закрыты детские площадки, кинотеатры и фудкорты.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №343, которая дополняет постановление Кабинета министров №211 о карантине в Украине.

— Постановлением позволяют работать магазинам в зданиях ТРЦ. Самым торгово-развлекательным центрам — нет. Если магазин находится в ТРЦ, но его площадь 250 кв. м. — он работает. Если меньше — запрещено. Также работа зон развлечений и питания, кинотеатров, детских зон в помещении торгово-развлекательных центров запрещена, — пояснил Фактам ICTV юрист Валерый Иванов.

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Отдельные ТРЦ могут быть закрыты до завершения карантина. Все зависит от власти и решений местных комиссий техногенной безопасности.

— На местном уровне могут быть более жесткие ограничения. Например, мэр Киева Виталий Кличко через комиссию по техногенной безопасности может запретить работу торговых центров Киева на нужный период. Мотивация — количество больных в городе не уменьшается, — объясняет юрист.

Магазины в торговых центрах будут работать на таких условиях:

персонал должен защищать лицо, глаза, руки;

посетители должны носить респираторы или защитные масками;

на 10 кв. м. магазина не более одного посетителя;

ежедневная уборка помещения.

постанова 343

Как писали Факты ICTV, с 12 мая в Киеве планируют ослабить карантин. С этого дня столица войдет в первый этап послаблений ограничительных мер.