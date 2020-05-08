Польща може домовитися про перевезення українських заробітчан автобусами та потягами

Польські роботодавці шукають шляхи повернення українських працівників на свої підприємства. Наразі йдуть перемовини з перевізниками для залізничного та автобусного перевезення заробітчан.

Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний посол Польща в Україні Бартош Ціхоцкі, відповідаючи на питання, чи подавала Польща запит до України про чартерні авіарейси.

– До нас звернулися авіаоператори з питанням, чи ми зацікавлені в цьому. Польські роботодавці дуже зацікавлені в українських працівниках і якщо вони домовляться з перевізниками, це може таким шляхом вирішитись. Але, оскільки ми сусідні країни, я думаю, ми швидше домовимось про залізничне та автобусне сполучення, – сказав Бартош Ціхоцкі.

Нині відомо, що через карантин з Польщі повернулося 180 тис. українців.

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Він пояснив, що у зв’язку із пандемією до України з Польщі повернулося від 10 до 15% заробітчан, але наразі вони намагаються потрапити назад.

Факти ICTV розповідали про те, чи поїдуть українці працювати до Європи після карантину.

Джерело: Українське радіо