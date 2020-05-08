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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Тариф на электроэнергию для населения остается неизменным – Буславец

Цена электрической энергии для населения будет оставаться неизменной.

Об этом заявила и. о. главы ведомства Ольга Буславец в ходе селекторного совещания в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

— Тариф для населения у нас остается в этом году, как и в предыдущем году, неизменным, и не нужно беспокоить население.

Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене, – сообщила она.

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Стоимость электроэнергии для населения в Украине определяется постановлением правительства.

Ранее НКРЕКУ предложила отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-час. электроэнергии.

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