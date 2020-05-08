Тариф на электроэнергию для населения остается неизменным – Буславец

Цена электрической энергии для населения будет оставаться неизменной.

Об этом заявила и. о. главы ведомства Ольга Буславец в ходе селекторного совещания в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

— Тариф для населения у нас остается в этом году, как и в предыдущем году, неизменным, и не нужно беспокоить население.

Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене, – сообщила она.