Тариф на электроэнергию для населения остается неизменным – Буславец

Цена электрической энергии для населения будет оставаться неизменной.
Об этом заявила и. о. главы ведомства Ольга Буславец в ходе селекторного совещания в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.
— Тариф для населения у нас остается в этом году, как и в предыдущем году, неизменным, и не нужно беспокоить население.
Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене, – сообщила она.
Читайте: Очередное решение в пользу монополиста: что не так с завышением цены на электричество
Стоимость электроэнергии для населения в Украине определяется постановлением правительства.
Ранее НКРЕКУ предложила отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-час. электроэнергии.