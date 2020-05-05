В Украине могут поднять цены на электроэнергию для населения

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-час. электроэнергии.

Так можно решить проблему с зеленым тарифом.

Читайте: Всему виной зеленый тариф: почему в Украине взлетели цены на электроэнергию

НКРЕКП представила два сценария решения проблем интенсивного развития возобновляемых источников электроэнергии.

Как один из шагов предлагается повысить льготный тариф на первые 100 кВт-час до 1,68 грн. Сейчас тариф в месяц составляет 90 коп. с НДС, а на последующие — 1,68 грн за кВт.

В течение 2-5 лет НКРЕКП предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей.

По оценке НКРЕКП, это решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.

По мнению регулятора, такое решение позволит получать дополнительно 12 млрд грн в год.

Среди других предложений — временный запрет на строительство новых ”зеленых” электростанций, снижение тарифа для них на 8-9 евроцентов, введение 100% ответственности за небалансы и ограничения без компенсаций 20% их производства.

Как писали Факты ICTV, в Украине цена электричества для промышленных предприятий подскочила на 35%. Теперь она вдвое выше, чем в соседней Польше или Румынии.

Источник: НКРЕКП