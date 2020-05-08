Тариф на електроенергію для населення залишається незмінним – Буславець

Ціна електричної енергії для населення залишатиметься незмінною.
Про це заявила в. о. глави відомства Ольга Буславець під час селекторної наради в Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища.
– Тариф для населення у нас залишається в цьому році, як і в попередньому, незмінним, і не потрібно турбувати населення.
Є різні заяви, але ми повинні сказати, що населення отримує електричну енергію за незмінною ціною, – повідомила вона.
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Вартість електроенергії для населення в Україні визначається постановою уряду.
Раніше НКРЕКП запропонувала скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-год. електроенергії.