Тариф на електроенергію для населення залишається незмінним – Буславець

Ціна електричної енергії для населення залишатиметься незмінною.

Про це заявила в. о. глави відомства Ольга Буславець під час селекторної наради в Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища.

– Тариф для населення у нас залишається в цьому році, як і в попередньому, незмінним, і не потрібно турбувати населення. Є різні заяви, але ми повинні сказати, що населення отримує електричну енергію за незмінною ціною, – повідомила вона.

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Вартість електроенергії для населення в Україні визначається постановою уряду.

Раніше НКРЕКП запропонувала скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-год. електроенергії.