Телевізор і сучасний ремонт: як виглядають платні камери в СІЗО та ціни

В Україні запустили функціонування платних камер з поліпшеними умовами розміщення в СІЗО.

У Київському СІЗО запрацювали 4 камери: одна 2-місна, одна 3-місна та дві 4-місні. Вартість розміщення у Києві 2 тис. грн на добу, 8 тис. грн на тиждень та 12 тис. грн на місяць.

– Отримані кошти СІЗО спрямують на підтримку належних умов утримання у безкоштовних камерах та на покриття собівартості утримання камер з поліпшеними умовами, – зазначив міністр юстиції Денис Малюська.

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Він додав, що ці камери створені не за для надання VIP-послуг.

– Як видно із фотографій нічого надзвичайного ми не пропонуємо. Ми надаємо можливість користуватися більшою, ніж зазвичай, площею камер, а також базовим обладнанням на кшталт холодильника, телевізора або столового приладдя. І ремонт не сторічної давнини, як це часто трапляється у наших слідчих ізоляторах, – зазначив Малюська.

Нагадаємо, вперше про камери СІЗО підвищеного комфорту Дмитро Малюська повідомив 18 квітня.