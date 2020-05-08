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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта. Сперва ограничения должны были продолжаться две недели, но их продлили до 24 апреля, а затем до 11 мая.

На внеочередном заседании правительства 4 мая Денис Шмыгаль заявил, что карантин продлят до 22 мая, но с 11 мая будут смягчения.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок. С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Учебный год во всех школах завершится дистанционно.

В 2019-2020 учебном году школы не будут проводить массовых мероприятий, в частности — последних звонков и выпускных вечеров.

По состоянию на 8 мая в Украине коронавирус обнаружили в 13 691 человека. Из них выздоровели 2 396 человек, а умерли — 340.

За сутки зафиксировали 507 новых случаев.

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12:27 - 08 мая

В Перечинской ОТГ Закарпатской область выявлено 26 больных коронавирусом.

Об этом сообщил глава ОТГ Иван Погориляк в Facebook.

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12:25 - 08 мая

По состоянию на 12.00 в Киеве зафиксировано 1 721 случай коронавирусной инфекции. За сутки заболели еще 46 людей, из них один медик. 127 человек выздоровели, 32 — умерли.

Об этом сообщил Виталий Кличко во время брифинга.

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10:55 - 08 мая

Сервисные центры МВД и территориальные подразделения Государственной миграционной службы возвращаются к обычному режиму работы с 12 мая.

Они будут работать по предварительной записи в электронной очереди через официальный веб-сайт Главного сервисного центра министерства.

При отсутствии такой очереди, запись будет происходить по номерам телефонов региональных сервисных центров МВД соответствующей области.

Предоставление услуг будет осуществляться с соблюдением требований пребывания одного лица на 10 кв. м, а рабочие места работников будут оснащены защитной перегородкой, также будет проводиться термометрия и дезинфекция.

Работники или посетители, которые будут иметь признаки респираторного заболевания или будут без защитной маски, не смогут зайти в помещение.

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Х
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10:50 - 08 мая

В Украине с начала пандемии коронавируса заболело 2 758 медиков и 977 детей. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, от коронавируса умерли 19 медиков.

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10:43 - 08 мая

Адаптивный карантин в Украине будет устанавливать местная власть, а правительство разрабатывает рекомендации относительно локального усиления ограничительных мер.

— Начиная с 11 мая, правительство внедрило первое ослабление карантина в Украине. Органы местного самоуправления имеют право самостоятельно усиливать карантинные меры. Именно это и является адаптивным карантином, — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также министр здравоохранения сообщил, что ведомством сейчас разрабатывается алгоритм действий, критериев и рекомендаций относительно усиления карантина, которые на днях отправят в регионы.

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10:21 - 08 мая

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро пятницы, 8 мая, лабораторно подтверждено еще четыре новых случая инфицирования коронавирусом.

За период пандемии выздоровели 52 человека, два летальных случая.

Всего в ВСУ на изоляции (в частности, самоизоляции) находятся 295 человек.

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09:23 - 08 мая
504 за сутки: в Украине количество больных Covid-19 возросло до 14 195 человек

По данным ЦОС, по состоянию на 9.00 8 мая в Украине 14 195 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 361 летальный, 2 706 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 504 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 514 случаев;
  • Волынская область — 424 случая;
  • Днепропетровская область — 652 случая;
  • Донецкая область — 91 случай;
  • Житомирская область — 480 случаев;
  • Закарпатская область — 644 случая;
  • Запорожская область — 312 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1078 случаев;
  • Кировоградская область — 408 случаев;
  • Киев — 1721 случай;
  • Киевская область — 935 случаев;
  • Львовская область — 660 случаев;
  • Луганская область — 42 случая;
  • Николаевская область — 179 случаев;
  • Одесская область — 583 случая;
  • Полтавская область — 239 случаев;
  • Ровенская область — 855 случаев;
  • Сумская область — 147 случаев;
  • Тернопольская область — 959 случаев;
  • Харьковская область — 478 случаев;
  • Херсонская область — 149 случаев;
  • Хмельницкая область — 148 случаев;
  • Черновицкая область — 2097 случаев;
  • Черкасская область — 331 случай;
  • Черниговская область — 69 случаев.

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09:00 - 08 мая
Во Львове собирают штаб быстрого реагирования из-за резкого роста случаев Covid-19

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что из-за резкого увеличения количества больных коронавирусом собирают штаб быстрого реагирования.

Он также отметил, что 65 новых случаев заболевания в Львовской области — это наибольший результат на сегодня по Украине.

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08:43 - 08 мая

Во Львовской области по состоянию на 08.00 зафиксировали 65 новых случаев коронавируса.

Всего в области 660 подтвержденных случаев, 18 человек умерли, 138 выздоровели.

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07:54 - 08 мая
Пункт пропуска Рава-Русская возобновляет работу

С 8 мая возобновляет работу автомобильный пункт пропуска Рава-Русская — Гребенное на украинско-польской границе.

Ранее на границе с Польшей работал только пункт пропуска Краковец — Корчевая.

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