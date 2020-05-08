По состоянию на 9.00 8 мая в Украине зафиксировано 14 195 случаев коронавирусной инфекции. За сутки заболело 504 человека.

Об этом свидетельствует статистика Минздрава по коронавирусу.

За прошлые сутки умер 21 человек, но, в то же время, 310 человек выздоровели, что является рекордным показателем в течение всего времени.

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Напомним, с 11 мая начнут действовать ослабления карантина. Что разрешили открыть с 11 мая и какие останутся запреты, читайте в материале Фактов ICTV.