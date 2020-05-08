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Факты / Украина

504 за сутки: в Украине количество больных Covid-19 возросло до 14 195 человек

По состоянию на 9.00 8 мая в Украине зафиксировано 14 195 случаев коронавирусной инфекции. За сутки заболело 504 человека.

Об этом свидетельствует статистика Минздрава по коронавирусу.

За прошлые сутки умер 21 человек, но, в то же время, 310 человек выздоровели, что является рекордным показателем в течение всего времени.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Напомним, с 11 мая начнут действовать ослабления карантина. Что разрешили открыть с 11 мая и какие останутся запреты, читайте в материале Фактов ICTV.

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