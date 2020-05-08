Станом на 12.00 у Києві зафіксували 1 721 випадок коронавірусної інфекції. За добу захворіли ще 46 людей, з них один медик. 127 осіб одужали, 32 людини померли, троє – за останню добу.

Про це повідомив Віталій Кличко під час брифінгу.

– Захворіли 18 жінок віком від 26 до 81 року і троє дівчаток 2, 8 та 13 років, 21 чоловік від 31 до 79 років та четверо хлопчиків, яким 9 місяців, 4, 7 та 9 років, – відзначив Віталій Кличко.

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До лікарень столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

У лікарнях Києва 44 пацієнтів з коронавірусом у важкому стані, 5 із них– підключені до апаратів ШВЛ.

Нагадаємо, станом на 9.00 8 травня в Україні зафіксовано 14 195 випадків коронавірусної інфекції. За добу захворіло 504 людини.