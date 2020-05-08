В Житомирской области с 9 по 12 мая вводят дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Читайте: Кабмин выделил 11,2 млн грн на жилье пострадавшим из-за пожаров на Житомирщине

Ограничения введены с 13.00 9 мая до 6.00 12 мая относительно передвижения и пребывания людей в общественных местах.

Кроме того, будет усилен контроль полицейскими и нацгвардийцямы относительно соблюдения гражданами карантинных ограничений.

С 6 апреля в Житомирской области действуют усиленные карантинные меры:

в самоизоляции нуждаются люди, достигшие 60-летнего возраста;

перемещение разрешается группами не более двух человек;

запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха;

находиться в общественных местах только в респираторах или защитных масках и тому подобное.

Ранее Факты ICTV писали, что адаптивный карантин в Украине будет устанавливать местные власти.

Источник: Житомирская ОГА