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Факты / Украина / Общество

В Житомирской области усиливают карантин на выходные

В Житомирской области с 9 по 12 мая вводят дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

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Ограничения введены с 13.00 9 мая до 6.00 12 мая относительно передвижения и пребывания людей в общественных местах.

Кроме того, будет усилен контроль полицейскими и нацгвардийцямы относительно соблюдения гражданами карантинных ограничений.

С 6 апреля в Житомирской области действуют усиленные карантинные меры:

  • в самоизоляции нуждаются люди, достигшие 60-летнего возраста;
  • перемещение разрешается группами не более двух человек;
  • запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха;
  • находиться в общественных местах только в респираторах или защитных масках и тому подобное.

Ранее Факты ICTV писали, что адаптивный карантин в Украине будет устанавливать местные власти.

Источник: Житомирская ОГА

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