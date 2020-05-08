В Житомирской области с 9 по 12 мая вводят дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса.
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
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Ограничения введены с 13.00 9 мая до 6.00 12 мая относительно передвижения и пребывания людей в общественных местах.
Кроме того, будет усилен контроль полицейскими и нацгвардийцямы относительно соблюдения гражданами карантинных ограничений.
С 6 апреля в Житомирской области действуют усиленные карантинные меры:
- в самоизоляции нуждаются люди, достигшие 60-летнего возраста;
- перемещение разрешается группами не более двух человек;
- запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха;
- находиться в общественных местах только в респираторах или защитных масках и тому подобное.
Ранее Факты ICTV писали, что адаптивный карантин в Украине будет устанавливать местные власти.
Источник: Житомирская ОГА