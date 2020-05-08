У Житомирській області з 9 до 12 травня запроваджують додаткові обмежувальні заходи для запобігання поширення коронавірусу.

Відповідне рішення було ухвалене на позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС.

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Обмеження введені з 13.00 9 травня до 6.00 12 травня щодо пересування та перебування людей у громадських місцях.

Окрім того, буде посилено контроль поліцейськими та нацгвардійцями щодо дотримання громадянами карантинних обмежень.

З 6 квітня у Житомирській області діють посилені карантинні заходи:

на самоізоляції перебувають особи, які досягли 60-річного віку;

переміщення дозволяється групами не більше двох осіб;

заборонено відвідувати парки, сквери, зони відпочинку;

перебувати у громадських місцях лише у респіраторах чи захисних масках тощо.

Раніше Факти ICTV писали, що адаптивний карантин в Україні встановлюватиме місцева влада.

Джерело: Житомирська ОДА