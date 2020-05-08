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Факты / Украина / Общество

Адаптивный карантин будут устанавливать местные власти — Минздрав

Адаптивный карантин в Украине будет устанавливать местная власть, а правительство разрабатывает рекомендации относительно локального усиления ограничительных мер.

— Начиная с 11 мая, правительство внедрило первое ослабление карантина в Украине. Органы местного самоуправления имеют право самостоятельно усиливать карантинные меры. Именно это и является адаптивным карантином, — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Государство устанавливает отдельные правила, однако в случае ухудшения ситуации местные власти смогут усилить ограничительные меры в соответствии с конкретной ситуацией.

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Также министр здравоохранения сообщил, что ведомством сейчас разрабатывается алгоритм действий, критериев и рекомендаций относительно усиления карантина, которые на днях отправят в регионы.

Сейчас разрешены плановые операции в областях, поскольку нагрузка на медицинскую систему из-за коронавируса составляет около 50%.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировано 504 случая заболевания коронавирусом, общее количество заболевших возросло до 14 195.

Источник: Минздрав

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