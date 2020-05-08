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Факти / Україна / Суспільство

Відкриття ТЦ після карантину – юрист пояснив, як працюватимуть магазини

Відкриття торговельних центрів після послаблення карантину залежатиме від місцевої влади. Кабмін з 11 травня дозволить працювати магазинам, якщо їх площа більше 250 км. м. Водночас у ТЦ далі закриті дитячі майданчики, кінотеатри та фудкорти.

Про це йдеться у постанові Кабміну №343, яка доповнює постанову Кабінету міністрів №211 про карантин в Україні.

– Постановою дозволяють працювати магазинам в будівлях ТРЦ. Самим торгово-розважальним центрам – ні. Якщо магазин знаходиться в ТРЦ, але його площа 250 кв. м. – він працює. Якщо менше – заборонено. Також робота зон розваг та харчування, кінотеатрів, дитячих зон у приміщенні торговельно-розважальних центрів заборонена, – пояснив Фактам ICTV юрист Валерій Іванов.

Читайте: Послаблення карантину: у Польщі анонсували відкриття торговельних центрів

Окремі ТРЦ можуть бути закриті до завершення карантину. Усе залежатиме від влади та рішень місцевих комісій техногенної безпеки.

– На місцевому рівні можуть бути більш жорсткі обмеження. Наприклад, міський голова Києва Віталій Кличко через комісію з техногенної безпеки може заборонити роботу торгових центрів Києва на потрібний період. Мотивація – кількість хворих у місті не зменшується, – пояснює юрист.

Магазини у торговельних центрах працюватимуть за такими умовами:

  • персонал має захищати обличчя, очі, руки;
  • відвідувачі носити респіратори або захисні масками;
  • на 10 кв. м. магазину не більше одного відвідувача;
  • щоденне прибирання приміщення.

постанова 343

Як писали Факти ICTV, з 12 травня у Києві планують послабити карантин. З цього дня столиця увійде у перший етап послаблень обмежувальних заходів.

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