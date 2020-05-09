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Факти / Україна / Суспільство

Маленькими групами: у парк Вічної слави пускають людей для покладання квітів

9 травня у День перемоги до парку Вічної слави, що біля метро Арсенальна, правоохоронці пускають людей для покладання квітів, однак лише маленькими групами.

На вході до алеї Слави поліція роздає маски.

Через обмеження у доступу, утворились черги та скупчення людей, хоч і в масках.

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Загалом біля парку чергує кілька карет швидкої допомоги. Поліція та Нацгвардія забезпечують порядок на території.

До речі, Факти ICTV зібрали думки світових лідерів про День пам’яті та примирення.

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