Минздрав инициирует увеличение зарплат для медиков с 1 июля

Минздрав Украины будет инициировать внесение изменений в госбюджет для увеличения зарплат медицинским работникам с 1 июля.

— Сейчас мы рассчитаем все тщательно, до каждой цифры, и будем подавать соответствующее предложение относительно внесения изменений в госбюджет для того, чтобы мы смогли поднять зарплату до 50% нашим медработникам, начиная с 1 июля, — сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

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По предварительным расчетам, для этого потребуется 11 млрд грн.

Степанов считает, что повышение зарплат медработникам также позитивно скажется на качестве предоставления медицинской помощи пациентам.

Напомним, с 1 июня Минздрав вводит новую систему финансирования больниц. Министерство уже занимается вопросом об изменениях в некоторых нормативных актах.