МОЗ ініціює збільшення зарплат для медиків з 1 липня

МОЗ України ініціюватиме внесення змін до держбюджету для збільшення зарплат медичним працівникам з 1 липня.

– Зараз ми розрахуємо все ретельно, до кожної цифри, і подаватимемо відповідну пропозицію щодо внесення змін до держбюджету для того, щоб ми змогли підняти зарплату до 50% нашим медпрацівникам, починаючи з 1 липня, – сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.

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За попередніми розрахунками, для цього буде потрібно 11 млрд грн.

Степанов вважає, що підвищення зарплат медпрацівникам також позитивно позначиться на якості надання медичної допомоги пацієнтам.

Нагадаємо, з 1 червня МОЗ вводить нову систему фінансування лікарень. Міністерство вже займається питанням про зміни в деяких нормативних актах.