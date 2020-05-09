Рабства в Украине нет — Зеленский назвал условия для выезда заробитчан за границу

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд заробитчан за границу при условии, если страна-заказчик будет предоставлять контракт на работу хотя бы на три месяца.

— Мы никому ничего не блокируем. Мы объяснили, если у нас длится карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять. Мы отпускаем граждан на эти работы при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как минимум три месяца.

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Он также добавил, что если страна берет на себя обязательства обеспечить украинцев жильем, медицинской страховкой, то существует уверенность, если с ними что-то случится, то их не выбросят на улицу.

— Хотите работать за границей — пожалуйста, рабства в Украине нет, — добавил президент.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что сейчас многие страны прислали заказ на рейсы для украинских заробитчан. Среди них — Германия, Италия, Финляндия, Польша.

Ранее Факты ICTV писали, что в Австрию вылетел чартер из 200 украинскими заробитчанами.