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Факты / Украина

В Австрию вылетел чартер с 200 украинскими заробитчанами

В Австрию из Борисполя вылетел чартерный рейс, на борту которого находятся более 200 украинских заробитчан.

Перед этим вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко встретился с представителями ассоциаций автоперевозчиков, чтобы обсудить возможность организации перевозок сезонных рабочих другими видами транспорта, кроме авиационного.

– Главным приоритетом остается безопасность для здоровья украинцев, но организованные перевозки должны постепенно восстанавливаться. Однако надеюсь, что вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны правительства, – отметил он.

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Напомним, МАУ продолжает перевозки украинских заробитчан по программе МИД и Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. В частности, 5 мая с Киева во Франкфурт (Германия) вылетели около 180 сезонных работников.

Фото: Dreamstime

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