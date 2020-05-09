Рабства в Україні немає – Зеленський назвав умови для виїзду заробітчан за кордон

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме виїзд заробітчан за кордон за умови, якщо країна-замовник надаватиме контракт на роботу хоча б на три місяці.

– Ми нікому нічого не блокуємо. Ми пояснили, якщо у нас триває карантин, його потрібно дотримуватися. Це треба зрозуміти. Ми відпускаємо громадян на ці роботи за умови, що нам показують копію контракту з людиною на як мінімум три місяці.

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Він також додав, якщо країна бере на себе зобов’язання забезпечити українців житлом, медичним страхуванням, то існує впевненість, якщо з ними щось станеться, то їх не викинуть на вулицю.

– Хочете працювати за кордоном – будь ласка, рабства в Україні немає, – додав президент.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що наразі багато країн надіслали замовлення на рейси для українських робітників. Серед них – Німеччина, Італія, Фінляндія, Польща.

Раніше Факти ICTV писали, що в Австрію вилетів чартер з 200 українськими заробітчанами.