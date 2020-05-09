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Факты / Украина

Как в Киеве будут работать летние площадки кафе и ресторанов во время карантина

В КГГА утвердили требования к работе летних и сезонных площадок кафе и ресторанов в условиях карантина.

Среди них следующие:

  • расстояние между местами для сидения за соседними столиками должно составлять не менее 1,5 м;
  • за одним столиком могут сидеть не более двух клиентов (без учета детей младше 14 лет);
  • заказы должны делаться и выдаваться дистанционно — через специально оборудованное окно или входную дверь заведения;
  • официант может принимать или выдавать заказ только при условии соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между ним и клиентом;
  • место выдачи заказов и расчета должно быть оборудовано столиком или полочкой для передачи заказа без личного контакта с клиентом — и таким образом, чтобы исключить вход посетителей внутрь заведения;
  • должна быть обеспечена возможность безналичного (бесконтактного расчета);
  • меню должно быть размещено для ознакомления рядом с местом приема-выдачи заказов без возможности его выдачи клиентам.

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Кроме того, нужно измерять температуру персоналу, обеспечить его средствами индивидуальной защиты на 5 дней, организовать централизованный сбор использованных масок и перчаток и их утилизацию.

В заведения нельзя пускать лиц с признаками ОРВИ. Клиенты должны быть в масках и ожидать своей очереди за пределами помещений.

Заведения должны обеспечить маркировку расстояния в 1,5 м для посетителей, ожидающих своей очереди. На входе должны быть установлены дозаторы или диспенсеры с антисептиком.

Дезинфекцию должны проводиться каждые два часа рабочего времени. Дезинфекцию контактных поверхностей и посуды должны проводить после каждого посетителя.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая, но с 11 мая будут смягчения. Что останется закрытым после 12 мая — читайте на Фактах ICTV.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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