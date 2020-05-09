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Факты / Украина

ТРЦ, спортзалы и кинотеатры: что останется закрытым после 12 мая

С 12 мая Киев будет начинает внедрять первый этап послаблений противоэпидемических ограничений.

Впрочем ряд запретов и противоэпидемических ограничений продолжает действовать.

Так, закрытыми остаются:

  • школы, детские сады, учреждения профессионального образования, высшие учебные заведения;
  • развлекательные центры и развлекательные зоны;
  • развлекательные заведения (дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы, квест-комнаты и т .д.);
  • спортивные комплексы, бассейны, фитнес-центры;
  • учреждения бытового обслуживания населения (бани, SPA салоны, кабинеты массажа, тату салоны и т. п.);
  • рынки (кроме агропродовольственных), сельскохозяйственные ярмарки.
  • торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины, площадью более 300 м².
  • театры, кинотеатры, музеи (кроме музеев под открытым небом), читальные залы библиотек и тому подобное.

Читайте: Когда откроют ТРЦ в Киеве – Кличко назвал сроки

Музеи, как и другие учреждения культуры, могут восстанавливать работу с ограничениями, но без посетителей.

Принимать посетителей смогут музее под открытым небом и историко-культурные заповедники, однако после принятия решения органом управления и соблюдая противоэпидемических ограничений.

Также остается запрещенной реализация в торговых заведениях, МАФах алкогольных, в том числе слабоалкогольных, напитков на разлив.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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