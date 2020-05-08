Сушия, Caliber и Ашан: результаты проверки Ревизора во время карантина

На Новом канале вышел четвертый спецвыпуск программы Ревизор. Карантин. Юлия Панкова устроила проверку в столичном ресторане Сушия, уличном фаст-фуде Caliber 10 и гипермаркете Ашан.

Кстати, ревизор впервые за историю шоу зафиксировал грубое нарушение закона. Caliber 10 — МАФ, расположенный в центре Киева, продолжил свою работу, несмотря на запрет правительства. С чистотой там также проблемы: повара маски носят на подбородке, перчаток вообще нет, а рабочие поверхности дезинфицируют средством для мытья пола. С продуктами не лучше ситуация — соусы неизвестного происхождения, старое масло во фритюрнице и пищевые боксы с плесенью.

Не прошла проверку и популярная сеть ресторанов японской кухни Сушия, о которой Ревизор получил неоднозначные отзывы клиентов. На кухне ресторана персонал не носит маски, недобросовестно дезинфицирует рабочие поверхности и неправильно сохраняет сырую рыбу для суши. Во время ревизии его директор даже вызвала полицию.

Поэтому по результатам проверки эти два заведения общественного питания не получили табличку.

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Несмотря на незначительные недостатки, гипермаркет Ашан прошел проверку. Какие плюсы и минусы нашла Панкова, смотрите в четвертом спецвыпуске Ревизор. Карантин.

В предыдущем выпуске Ревизор. Карантин проверил супермаркет Сильпо, фаст-фуд KFC и пиццерию Mаmаmia.

Источник: Новий канал