У КМДА затвердили вимоги до роботи літніх та сезонних майданчиків кафе і ресторанів в умовах карантину.

Серед них такі:

відстань між місцями для сидіння за сусідніми столиками має становити не менше 1,5 м;

за одним столиком можуть сидіти не більш як два клієнти (без урахування дітей молодше 14 років);

замовлення повинні робитися та видаватися дистанційно – через спеціально облаштоване вікно або вхідні двері закладу;

офіціант може приймати чи видавати замовлення лише за умови дотримання відстані не менше 1,5 метра між ним та клієнтом;

місце видачі замовлень та розрахунку має бути облаштоване столиком чи поличкою для передачі замовлення без особистого контакту з клієнтом – і таким чином, щоб унеможливити вхід відвідувачів всередину закладу;

має бути забезпечена можливість безготівкового (безконтактного розрахунку);

меню має бути розміщене для ознайомлення поруч із місцем прийняття-видачі замовлень без можливості його видачі клієнтам.

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Крім того, потрібно вимірювати температуру персоналу, забезпечити його засобами індивідуального захисту на 5 днів, організувати централізований збір використаних масок та рукавичок та їхню утилізацію.

У заклади не можна пускати осіб із ознаками ГРВІ. Клієнти мають бути в масках та очікувати своєї черги поза межами приміщень.

Заклади мають забезпечити маркування відстані у 1,5 м для відвідувачів, що чекають своєї черги. На вході мають бути встановлені дозатори чи диспенсери з антисептиком.

Дезінфекцію повинні проводитися щодві години робочого часу. Дезінфекцію контактних поверхонь та посуду мають проводити після кожного відвідувача.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня, але з 11 травня будуть пом’якшення. Що залишиться закритим після 12 травня – читайте на Фактах ICTV.