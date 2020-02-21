PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Пираты из Нигерии похитили украинского моряка

20 февраля у берегов Нигерии на судно под флагом Либерии напали пираты и похитили 10 членов экипажа судна, среди которых украинец.

Пираты напали на судно Alpine Penelop (флаг Либерии, судовладелец греческая компания “Goldenport Shipmanagement LTD”).

В Министерстве иностранных дел сообщили, что для освобождения членов экипажа компания-судовладелец создала оперативную группу.

Читайте: Нигерийские пираты захватили в заложники украинцев

С похитителями моряков уже установлены контакты. Также установлена связь с родственниками украинского моряка.

Ранее появилась информация, что похищены также граждане Грузии и Филиппин. Всего на борту находились 24 члена экипажа.

Факты ICTV также писали, что вооруженные люди напали на танкер Happy Lady под флагом Греции.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка