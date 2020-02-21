Пираты из Нигерии похитили украинского моряка

20 февраля у берегов Нигерии на судно под флагом Либерии напали пираты и похитили 10 членов экипажа судна, среди которых украинец.
Пираты напали на судно Alpine Penelop (флаг Либерии, судовладелец греческая компания “Goldenport Shipmanagement LTD”).
В Министерстве иностранных дел сообщили, что для освобождения членов экипажа компания-судовладелец создала оперативную группу.
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С похитителями моряков уже установлены контакты. Также установлена связь с родственниками украинского моряка.
Ранее появилась информация, что похищены также граждане Грузии и Филиппин. Всего на борту находились 24 члена экипажа.
Факты ICTV также писали, что вооруженные люди напали на танкер Happy Lady под флагом Греции.
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