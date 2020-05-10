Біля берегів Африки пірати викрали українського моряка з судна Rio Mitong

10 травня біля берегів екваторіальної Гвінеї пірати взяли в полон українського моряка з судна Rio Mitong.

Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

– За попередньою інформацією, в результаті нападу захоплено і вивезено в невідомому напрямку одного громадянина України — члена екіпажу судна, — сказав він.

Напад стався поблизу порту Малабо.

Судно Rio Mitong належить бельгійській компанії SMART S&P SA і йшло під прапором Коморських островів.

Посольство України в Бельгії встановлює контакт з судновласником і оператором судна, щоб перевірити інформацію і з’ясувати всі обставини.

Також посольство України в Сенегалі, яке відповідає за екваторіальну Гвінею і посольство України в Нігерії, яке є найближчою до місця події дипломатичною установою, звернулися до місцевих органів з метою підтвердження факту захоплення українця.

– Справа перебуває на контролі причетних закордонних дипломатичних установ України та Департаменту консульської служби МЗС, — додав Погорельцев.

Нагадаємо, у лютому біля берегів Нігерії пірати напали на судно під прапором Ліберії та викрали 10 членів екіпажу судна, серед яких був українець.