Бригада быстрого реагирования Нацгвардии вернулась домой после 8-месячной ротации на фронте.

10 мая бойцов встречали родные в поселке Гостомель Киевской области. Перед выходом из поезда, бойцов проверили на признаки коронавируса.

89 военнослужащих, проявивших себя во время выполнения боевых задач, получили поощрения и награды.

Теперь нацгвардейцев ждет обязательная психологическая реабилитация и встреча со своими родными и близкими.

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Бригада Нацгвардии вернулась из Донбасса после 8 месяцев войны / 6 фотографий

Бойцы бригады выполняли боевые задачи в районе Светлодарск дуги. В боях на Донбассе погибли два бойцов бригады:

во время минометного обстрела погиб сержант роты разведки Сергей Михальчук. Он прикрыл своим телом другого бойца. Награжден званием Герой Украины (посмертно);

во время обстрела погиб старший лейтенант Александр Марков. Корректировал огонь бригады по противнику в ответ. Награжден орденом За мужество (посмертно).

Напомним, штаб Операции объединенных сил на Донбассе опубликовал видео, на котором подразделение снайперов ФСБ РФ стреляет в украинских бойцов.

Кадры снятые непосредственно самими русскими спецназовцами.

Фото: Нацгвардия