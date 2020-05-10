Бригада Нацгвардии вернулась из Донбасса после 8-месяцев войны

Бригада быстрого реагирования Нацгвардии вернулась домой после 8-месячной ротации на фронте.
10 мая бойцов встречали родные в поселке Гостомель Киевской области. Перед выходом из поезда, бойцов проверили на признаки коронавируса.
89 военнослужащих, проявивших себя во время выполнения боевых задач, получили поощрения и награды.
Теперь нацгвардейцев ждет обязательная психологическая реабилитация и встреча со своими родными и близкими.
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Бойцы бригады выполняли боевые задачи в районе Светлодарск дуги. В боях на Донбассе погибли два бойцов бригады:
- во время минометного обстрела погиб сержант роты разведки Сергей Михальчук. Он прикрыл своим телом другого бойца. Награжден званием Герой Украины (посмертно);
- во время обстрела погиб старший лейтенант Александр Марков. Корректировал огонь бригады по противнику в ответ. Награжден орденом За мужество (посмертно).
Напомним, штаб Операции объединенных сил на Донбассе опубликовал видео, на котором подразделение снайперов ФСБ РФ стреляет в украинских бойцов.
Кадры снятые непосредственно самими русскими спецназовцами.
Фото: Нацгвардия