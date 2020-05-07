Штаб ООС показал видео со снайперами РФ, которые убили украинского солдата

Штаб Операции объединенных сил на Донбассе опубликовал видео, на котором подразделение снайперов ФСБ РФ стреляет в украинских бойцов.

Кадры снятые непосредственно самими российскими спецназовцами.

Эта группа 27 февраля убила украинского героя — младшего сержанта 93-й бригады Владимира Федченко, заявляют в штабе.

Читайте: Боевики обстреляли украинские позиции неуправляемой авиационной ракетой

— В дальнейшем будет раскрыто имена, фамилии и должности военнослужащих Российской Федерации, участвующих в убийстве украинских воинов, — говорят в штабе.

Видео в качестве доказательных материалов российской агрессии передано в Службу безопасности Украины.

Напомним, контрразведка СБУ задержала жителя Луганщины, который передавал данные об украинских ракетах в Россию.