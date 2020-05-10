Бригада швидкого реагування Нацгвардії повернулася додому після 8-місячної ротації на фронті.

10 травня бійців зустрічали рідні у селищі Гостомель на Київщині. Перед виходом із потяга, бійців перевірили на ознаки коронавірусу.

89 військовослужбовців, які проявили себе під час виконання бойових завдань, отримали заохочення та нагороди.

Тепер нацгвардійців чекає обов’язкова психологічна реабілітація та зустріч зі своїми рідними й близькими.

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Бригада Нацгвардії повернулась з Донбасу після 8 місяців війни / 6 фотографий

Бійці бригади виконували бойові завдання у районі Світлодарської дуги. У боях на Донбасі загинуло двоє бійців бригади:

під час мінометного обстрілу загинув сержант роти розвідки Сергій Михальчук. Він прикрив своїм тілом побратима. Нагороджений званням Герой України (посмертно);

під час обстрілу загинув старший лейтенант Олександр Марків. Коректував вогонь бригади по противнику у відповідь. Нагороджений орденом За мужність (посмертно).

Нагадаємо, штаб Операції об’єднаних сил на Донбасі опублікував відео, на якому підрозділ снайперів ФСБ РФ стріляє в українських бійців.

Кадри відзняті безпосередньо самими російськими спецпризначенцями.

Фото: Нацгвардія