В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что не ограничивали выезд украинцев за границу.

В ведомстве утверждают, что только информировали иностранные дипломатические представительства в Украине относительно тех пунктов пропуска через государственную границу, которые временно не работают.

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— Другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения от Министерства иностранных дел Украины разрешений на выезд граждан Украины, в частности тех, которые имеют вида на жительство за рубежом, МИД не давал, — отмечают дипломаты.

Действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений выезда граждан Украины за границу.

Как писали Факты ICTV, Посольство Великобритании в Украине утверждает, что власти Украины запретили выезд своих граждан в другие страны без отдельного разрешения.

Дипломаты заявили, что украинцам нужно получать специальные разрешения в МИДе.