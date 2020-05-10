У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що не обмежували виїзд українців за кордон.

У відомстві стверджують, що тільки інформували іноземні дипломатичні представництва в Україні щодо тих пунктів пропуску через державний кордон, які тимчасово не працюють.

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– Іншої інформації про обмеження виїзду за кордон чи необхідності отримання від Міністерства закордонних справ України дозволів на виїзд громадян України, зокрема, тих, які мають посвідки на постійне проживання за кордоном, МЗС не давало, – наголошують дипломати.

Чинним законодавством не встановлено жодних додаткових обмежень щодо виїзду громадян України за кордон.

Як писали Факти ICTV, Посольство Великої Британії в Україні стверджує, що влада України заборонила виїзд своїх громадян в інші країни без окремого дозволу.

Дипломати заявили, що українцям потрібно отримувати спеціальні дозволи у МЗС.