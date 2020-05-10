Украина запрещает выезд граждан без разрешения МИД — посольство Великобритании

Посольство Великобритании в Украине утверждает, что власти Украины запретили выезд своих граждан в другие страны без отдельного разрешения.
Сообщение об этом размещено на официальной странице посольства в Facebook.
— Украинская власть проинформировала нас, что только граждане Украины с постоянным местом жительства в других государствах смогут покинуть территорию Украины, — говорится в сообщении дипломатов.
По данным британцев, те украинцы, которые имеют соответствующие документы, должны получить разрешение для выезда в МИД.
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В британском посольстве взялись способствовать украинцам в получении такого разрешения, если у них есть документы об официальной работе на островах.
Просят от граждан Украины данные о запланированной поездке не позднее чем за 72 часа до запланированного вылета чартерного рейса или пересечения наземной границы.
— Посольство Великобритании поддерживает этот процесс, информируя МИД о вашей запланированном путешествие и направляя к ним информацию о вашем статусе в качестве резидента Соединенного королевства, — заявила дипмисия.
Посольство открыло возможность таких обращений о выезде из Украины только тех, кто имеет британский Biometric residence permits.
В дипмисии отметили что не смогут способствовать людям у которых нет BRP. Это делает невозможным выезд сезонных рабочих в Британию по данной процедуре.
Как сообщали Факты ICTV, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу при условии, если страна-заказчик предоставлять контракт на работу хотя бы на три месяца.
Источник: British Embassy Kyiv