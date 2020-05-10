Україна забороняє виїзд громадян без дозволу МЗС – посольство Великої Британії

Посольство Великої Британії в Україні стверджує, що влада України заборонила виїзд своїх громадян в інші країни без окремого дозволу.

Повідомлення про це розміщене на офіційній сторінці посольства у Facebook.

– Українська влада проінформувала нас, що лише громадяни України з постійним місцем проживання у інших державах матимуть можливість залишити територію України, – йдеться у повідомленні дипломатів.

За даними британців, ті українці, що мають відповідні документи, повинні отримати дозвіл для виїзду у МЗС.

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У британському посольстві взялись сприяти українцям, в отриманні такого дозволу, якщо у них є документи про офіційну роботу на островах.

Просять від громадян України дані про заплановану поїздку не пізніше ніж за 72 години до запланованого вильоту чартерного рейсу або перетину наземного кордону.

– Посольство Великої Британії підтримуватиме цей процес, інформуючи МЗС про вашу заплановану подорож та направляючи до них інформацію про ваш статус як резидента Сполученого королівства, – заявила дипмісія.

Посольство відкрило можливість таких звернень про виїзд з України лише тих, хто має британський Biometric residence permits.

У дипмісії відзначили що не зможуть сприяти людям, у яких немає BRP. Це унеможливлює виїзд сезонних робітників до Британії за цією процедурою.

Як повідомляли Факти ICTV, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме виїзд заробітчан за кордон за умови, якщо країна-замовник надаватиме контракт на роботу хоча б на три місяці.

Джерело: British Embassy Kyiv