Кабмин выделил 6 млрд грн на выплаты тем, кто потерял работу из-за карантина

Кабмин выделил 6 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом на выплаты людям, которые потеряли работу.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также правительство упростило процедуру регистрации безработных и увеличило минимальный размер пособия по безработице до 1 тыс. грн, а максимальный размер пособия составляет 8 408 грн.

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По данным Центра занятости, с 12 марта до 4 мая 2020 года почти 156 тыс. украинцев официально зарегистрировались безработными.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что надбавки врачам за работу с инфицированными коронавирусом пока в полном объеме выплатили только в Полтавской области.