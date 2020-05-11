Кабмін виділив 6 млрд грн на виплати тим, хто втратив роботу через карантин

Кабмін виділив 6 млрд грн з Фонду боротьби з коронавірусом на виплати людям, які втратили роботу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Також уряд спростив процедуру реєстрації безробітних та збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю до 1 тис. грн. Максимальний розмір допомоги становить 8 408 грн.

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За даними Центру зайнятості, з 12 березня до 4 травня 2020 року майже 156 тис. українців офіційно зареєструвалися безробітними.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що надбавки лікарям за роботу з інфікованими коронавірусом, наразі у повному обсязі виплатили лише у Полтавській області.