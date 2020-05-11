Надбавки медикам за коронавирус выплатили только на Полтавщине — Степанов

Надбавки врачам, работающим с инфицированными коронавирусом, в полном объеме выплатили только в Полтавской области, что касается других областей – Минздрав будет разбираться, сообщил во время брифинга в Полтаве министр здравоохранения Максим Степанов.

— Я буду докладывать и премьер-министру, и президенту, особенно по отдельным областям. Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме — Полтавская, — подчеркнул он.

По его словам, в среднем каждый медик получил около 21 тыс. грн.

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— Это именно те 300%, которые и должны были выплатить. По остальным будем разбираться. Уверен, что мы доведем это до конца, и все получат зарплаты вместе с надбавками, — подытожил Степанов.

На днях президент Владимир Зеленский поручил главам ОГА решить вопрос с задолженностью перед медиками и предупредил, что они сами могут остаться не только без заработной платы, но и без должности.