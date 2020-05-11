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Факты / Украина

Коронавирус в Украине: статистика распространения по областям

Коронавирус в Украине зафиксировано у 15 648 человек. По статистике Минздрава, от коронавируса в Украине умерли 408 человек. Количество тех, кто выздоровел, составляет 3 288 человек.

Всего с начала 2020 года поступило 39 792 сообщения о подозрении на Covid-19.

Всего в Украине исследовано 181 552 образца методом ПЦР.

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На амбулаторном лечении находятся 10 754 пациента, из них 887 детей и 2 479 медработников.

В целом нуждались в госпитализации 4 894 человека, из них 196 детей и 547 медиков.

Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 207 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

Коронавирус в Украине по областям

  • Винницкая обл. — 553 (309 выздоровели)
  • Волынская обл. — 482 (119 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. — 731 (75 выздоровели)
  • Донецкая обл. — 100 (20 выздоровели)
  • Житомирская обл. — 523 (54 выздоровели)
  • Закарпатская обл. — 730 (99 выздоровели)
  • Запорожская обл. — 329 (125 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. — 1 126 (289 выздоровели)
  • г. Киев — 1 871 (138 выздоровели)
  • Киевская обл. — 1 000 (168 выздоровели)
  • Кировоградская обл. — 420 (242 выздоровели)
  • Луганская обл. — 42 (14 выздоровели)
  • Львовская обл. — 798 (157 выздоровели)
  • Николаевская обл. — 223 (49 выздоровели)
  • Одесская обл. — 646 (35 выздоровели)
  • Полтавская обл. — 247 (108 выздоровели)
  • Ровенская обл. — 978 (149 выздоровели)
  • Сумская обл. — 154 (74 выздоровели)
  • Тернопольская обл. — 1018 (337 выздоровели)
  • Харьковская обл. — 595 (73 выздоровели)
  • Херсонская обл. — 161 (80 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. — 178 (53 выздоровели)
  • Черкасская обл. — 342 (147 выздоровели)
  • Черновицкая обл. — 2 324 (359 выздоровели)
  • Черниговская обл. — 77 (15 выздоровели).

Распространение коронавируса в Украине по областям

Индекс самоизоляции по Украине

Согласно данным мобильного оператора Киевстар, больше всего самоизоляции придерживаются во Львове (43,83%), Черновцах (42,55%), Ивано-Франковске (42,45%), Киеве (36,78%) и Тернополе (36,65 %).

Симптомы коронавируса

Среди основных симптомов коронавируса отмечают повышение температуры (выше 38 градусов), сухой кашель и затрудненное дыхание.

Однако, в зависимости от сложности протекания заболевания могут появляться и другие симптомы: боль в горле, заложенность носа, боль в мышцах, головная боль, тошнота, диарея, вялость, потеря сознания и судороги.

Коронавирус также может протекать бессимптомно, но человек все равно будет являться носителем заболевания.

Профилактика коронавируса

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать руками лицо;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Напомним, карантин в Украине был введен 12 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. Факты ICTV следят за тем, что происходит во время карантина в Киеве и областях.

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