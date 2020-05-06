Коронавирус в Украине пока не идет на спад. Симптомы Covid-19 могут проявляться через 2-14 дней после инфицирования.
Каждый день подтверждается от 300 до 500 новых случаев заболевания. Чтобы вовремя обнаружить вирус и обратиться за помощью к медикам, стоит знать симптомы коронавируса.
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Основные симптомы:
- высокая температура (выше 38 градусов);
- сухой кашель;
- затрудненное дыхание.
Обычно они возникают через 2-14 дней после заражения.
В зависимости от форм сложности течения болезни, можно выделить следующие симптомы:
Легкая форма:
- невысокая температура (до 38 градусов);
- кашель;
- боль в горле;
- заложенность носа;
- боль в мышцах;
- головная боль;
- тошнота;
- диарея.
Обычно в легкой форме симптомы коронавируса похожи на ОРВИ.
В средней форме с пневмонией легкой степени основными симптомами являются кашель и затрудненное дыхание.
При тяжелой форме пневмонии у пациента больного коронавирусом появляется:
- высокая температура;
- затрудненное дыхание;
- дыхательная недостаточность;
- вялость;
- возможна потеря сознания и судороги.
Если у вас есть такие симптомы нужно звонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.
Напоминаем, что по состоянию на 6 мая в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавируса, 487 — за последние сутки.