Коронавірус в Україні: статистика поширення по областях

Україна вже тривалий час перебуває у певному коридорі нових інфікувань коронавірусом за добу. Часом статистика погіршується, у деякі дні покращується.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснюють, що, зазвичай, під час свят або вихідних українці менше звертаються до лікарів і чекають до робочих буднів.

Кількість інфікувань також змінюється, бо МОЗ постійно розширює перелік осіб, яких мають тестувати на коронавірус.

Поширення коронавірусу в Україні по областях

Симптоми коронавірусу

Серед основних симптомів коронавірусу відзначають підвищення температури (вище 38 градусів), сухий кашель і ускладнене дихання.

Однак, в залежності від складності протікання захворювання можуть з’являтися і інші симптоми: біль у горлі, закладеність носа, біль у м’язах, головний біль, нудота, діарея, млявість, втрата свідомості і судоми.

Коронавірус також може протікати безсимптомно, але людина все одно буде носієм захворювання.

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовмісних засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря в разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Нагадаємо, карантин в Україні був введений 12 березня для того, щоб не допустити поширення коронавірусу. Факти ICTV стежать за тим, що відбувається під час карантину в Києві та областях.