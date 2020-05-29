Коронавірус в Україні: статистика поширення по областях

Україна вже тривалий час перебуває у певному коридорі нових інфікувань коронавірусом за добу. Часом статистика погіршується, у деякі дні покращується.
У Міністерстві охорони здоров’я пояснюють, що, зазвичай, під час свят або вихідних українці менше звертаються до лікарів і чекають до робочих буднів.
Кількість інфікувань також змінюється, бо МОЗ постійно розширює перелік осіб, яких мають тестувати на коронавірус.
Поширення коронавірусу в Україні по областях
Симптоми коронавірусу
Серед основних симптомів коронавірусу відзначають підвищення температури (вище 38 градусів), сухий кашель і ускладнене дихання.
Однак, в залежності від складності протікання захворювання можуть з’являтися і інші симптоми: біль у горлі, закладеність носа, біль у м’язах, головний біль, нудота, діарея, млявість, втрата свідомості і судоми.
Коронавірус також може протікати безсимптомно, але людина все одно буде носієм захворювання.
Профілактика коронавірусу
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовмісних засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря в разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Нагадаємо, карантин в Україні був введений 12 березня для того, щоб не допустити поширення коронавірусу. Факти ICTV стежать за тим, що відбувається під час карантину в Києві та областях.