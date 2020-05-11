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Факти / Україна / Суспільство

Надбавки медикам за коронавірус виплатили лише на Полтавщині – Степанов

Надбавки лікарям, які працюють з інфікованими коронавірусом, у повному обсязі виплатили лише у Полтавській області, щодо інших областей – МОЗ буде розбиратися, повідомив під час брифінгу у Полтаві міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Я буду доповідати і прем’єр-міністру, і президенту, особливо по окремих областях. Єдина область, яка дійсно виплатила в повному обсязі – Полтавська, – наголосив він.

За його словами, у середньому кожен медик отримав близько 21 тис. грн.

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– Це саме ті 300%, які й повинні були сплатити. По решті будемо розбиратися. Впевнений, що ми доведемо це до кінця, і всі отримають зарплати разом з надбавками, – підсумував Степанов.

Днями президент Володимир Зеленський доручив главам ОДА вирішити питання із заборгованістю перед медиками і попередив, що вони самі можуть залишитися не тільки без заробітної плати, а й без посади.

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