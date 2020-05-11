Станом на неділю, 10 травня потужність генерації українських атомних електростанцій впала до 7,41 тис МВт, що становить 53% від загальної потужності АЕС.

Про це повідомили у ДП Укренерго.

Відсотки порівняли з другою суботою та неділею травня п’яти попередніх років.

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Найнижчі показники за 5 років: українські АЕС скоротили виробіток енергії / 2 фотографии

– В останні п’ять років це найнижча потужність АЕС у кожну другу неділю травня на максимумі електроспоживання. Про наявність тренду на зменшення потужностей АЕС свідчать дані і щодо споживання по кожній другій суботі травня в останні роки, – зазначається у виданні Наші Гроші.

Станом на понеділок, 11 травня потужність генерацій АЕС становить 7,25 тис МВт.

Експерти прогнозували падіння потужностей АЕС через загальне зниження елекстроспоживання в Україні, що в свою чергу пов’язане зі скороченням виробництва та пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, днями в.о. міністра енергетики Ольга Буславець розповіла, чому закриття блоків АЕС на ремонт є вимушеним заходом та хто від цього може постраждати.

Джерело: Наші Гроші